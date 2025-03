Maltempo Toscana, scuole chiuse a Firenze venerdì 14 marzo

MeteoWeb

Domani le scuole di ogni ordine e grado di Firenze saranno chiuse. Lo ha stabilito la sindaca Sara Funaro dopo l’aggiornamento, ricevuto questa sera dal Ccs (il Centro coordinamento soccorsi), convocato dalla prefettura alla presenza del dirigente della protezione civile della Regione Toscana, per l’emergenza maltempo. In particolare, nel corso dell’ultima riunione del Ccs sono stati ulteriormente analizzati i profili di rischio connessi alla tipo di allerta emessa dalla regione Toscana, con specifico riferimento agli intensi valori di pioggia previsti a partire dalla prima mattinata di domani, in aggiunta alle precipitazioni attese per questa notte.

Al termine dell’incontro di questa sera, tenuto conto del potenziale rischio di piena dei fiumi e della consistenza dei livelli pluviometrici previsti soprattutto nell’arco temporale compreso tra le prime ore della mattina di domani (e fino alle 14 dello stesso giorno), è stata ritenuta, in via assolutamente precauzionale e considerata l’eccezionalità del potenziale vento, necessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole, nonché di ogni altro provvedimento finalizzato a ridurre al minimo il traffico pedonale e veicolare.

Maltempo: domani chiuse tutte le sedi dell’Università di Firenze

In considerazione dell’allerta meteo arancione e dell’ordinanza emanata dal sindaco del Comune di Firenze, domani, venerdì 14 marzo, le attività didattiche saranno sospese per l’intera giornata anche nelle sedi di Firenze, oltre che in quelle di Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Pistoia, Empoli e Borgo San Lorenzo.

