Maltempo in Trentino-Alto Adige: neve in montagna e pioggia a fondovalle | FOTO

MeteoWeb

Questa mattina il Trentino-Alto Adige si è svegliato sotto una coltre di neve in montagna, mentre a fondovalle la pioggia bagna il territorio. La quota neve si attesta tra i 1.000 e i 1.400 metri, con temperature che, attorno ai 1.000 metri, sfiorano lo zero. Salendo oltre i 3.000 metri, le stazioni meteo registrano valori fino a -10°C. Le strade di montagna sono innevate, rendendo obbligatorio l’uso di attrezzatura invernale. Sull’autostrada A22 del Brennero, invece, il manto stradale è bagnato, ma percorribile. Per ragioni di sicurezza, è stato chiuso il Passo Gardena, mentre i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle rimangono chiusi per la stagione invernale.

Situazione simile nella vicina Svizzera, dove il Passo del Forno e il Bernina risultano innevati. I passi Umbrail, Flüela e Forcola di Livigno, invece, resteranno chiusi fino alla primavera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.