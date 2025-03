Maltempo, vento troppo forte: l’aereo di Lula rinuncia al primo atterraggio

MeteoWeb

I forti venti hanno costretto ad annullare il primo tentativo di atterraggio dell’aereo con a bordo il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva all’aeroporto di Sorocaba, nel sud-est del Brasile, ha affermato il governo. Avvicinandosi alla pista, il pilota ha abbandonato la manovra e ripreso il volo. Al secondo tentativo è riuscito ad atterrare e “ora è tutto a posto”, ha dichiarato all’AFP l’ufficio stampa del presidente. Secondo le immagini pubblicate dalla stampa locale, il presidente stava viaggiando da Brasilia a bordo del VC-1 dell’Aeronautica Militare Brasiliana, un Airbus 319.

Lula si è recato a Sorocaba, un comune nello stato di San Paolo, per visitare una fabbrica automobilistica Toyota. Lo scorso ottobre, il presidente aveva fatto rientro a Città del Messico dopo aver partecipato all’insediamento del presidente messicana Claudia Sheinbaum a causa di un “problema tecnico” sullo stesso aereo. L’equipaggio dovette volare per cinque ore per bruciare il carburante necessario a rientrare a terra sana e salva. In quell’occasione, l’aeronautica militare brasiliana dovette cambiare aereo per riportare Lula nel suo Paese.

