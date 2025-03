Maltempo Uganda, alluvione travolge Kampala: almeno 7 morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno 7 persone, tra cui due minorenni, sono morte a causa dell’alluvione che ha colpito Kampala, capitale dell’Uganda. La pioggia è iniziata nelle prime ore del mattino ed è durata ore, interrompendo diverse strade che portano al centro città. Centinaia di viaggiatori sono rimasti bloccati a causa delle strade allagate e impraticabili. Alcuni veicoli sono stati sommersi in un tratto dell’autostrada Kampala-Jinja a Kyambogo, Kinawataka (Katogo) e parti della circonvallazione settentrionale. Tante anche le case allagate, con danni ingenti alle proprietà.

La portavoce della Croce Rossa, Irene Nakasita, ha confermato che due minorenni sono stati trovati morti nella loro casa allagata. Sono stati identificati come Otim Kisa Eliza (3 anni) e Ochaka Chon (11 mesi). “La madre li ha lasciati in una stanza di notte e quando ha iniziato a piovere non era ancora tornata a casa. Il nostro team di risposta è stato chiamato per supportare la comunità. Molte case sono allagate e le proprietà domestiche distrutte. Il team di valutazione è ancora sul posto, al lavoro con i leader locali e la Polizia”, ha detto Nakasita.

Inoltre, un uomo di 35 anni è stato recuperato morto nelle inondazioni nella stessa area della zona di Mulimira lungo la circonvallazione settentrionale. Il portavoce della Polizia metropolitana di Kampala, Luke Owoyesigyire, ha confermato che la Polizia ha recuperato altri tre corpi ancora da identificare dai canali di allagamento di Kinawataka.

Alcuni residenti, che erano impegnati a rimuovere l’acqua dalle loro case, hanno criticato la Kampala Capital City Authority (KCCA) per aver trascurato di pulire ed espandere i canali di drenaggio, che avrebbero potuto prevenire l’inondazione.

Oltre ai residenti di Bwaise e Kalerwe, anche altri sobborghi di Kampala, come Kasubi, Katanga, Kisenyi, Nalukolongo, Kabuusu, Katwe, Namungoona e Kinawataka, sono stati gravemente colpiti durante le forti piogge.

Maltempo Uganda, alluvione travolge Kampala

Maltempo Uganda, le immagini dell'alluvione a Kampala

