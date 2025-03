Maltempo Umbria: crolla tratto delle mura del borgo di Vallo di Nera | FOTO

MeteoWeb

A causa del maltempo, a Vallo di Nera, in provincia di Perugia, è crollata una parte delle mura del borgo medievale. Il tratto, come ha riportato il sindaco Agnese Benedetti, era già stato lesionato in occasione dell’ultimo terremoto del 2016. Nel crollo non sono rimaste ferite persone. “Ringrazio tutti coloro che hanno prestato il soccorso per mettere in sicurezza la zona e manifestato la loro vicinanza. Dalla Presidente della Regione Umbria, alla Protezione Civile, all’ufficio regionale per il sisma, alla Provincia di Perugia, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, ai Carabinieri forestali, la Valnerina servizi, l’ufficio tecnico comunale, il segretario comunale, i tecnici progettisti, la ditta che ha messo in sicurezza la provinciale“, ha affermato il sindaco Benedetti. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto in attesa degli interventi di consolidamento.

