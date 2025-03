Maltempo USA, tempesta in Arizona: la neve seppellisce Flagstaff e Munds Park, caos sulle strade | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta invernale ha colpito il Nord dell’Arizona (USA), scaricando ingenti quantità di neve e causando gravi disagi alla circolazione. L’evento meteorologico ha avuto un impatto significativo sul traffico autostradale, provocando un ingorgo di oltre 24 km lungo l’Interstate 40 in direzione ovest, tra Flagstaff e Williams. Secondo il portavoce del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Arizona, Bart Graves, la combinazione tra la forte nevicata e un incidente tra 2 veicoli ha contribuito al blocco stradale. “Non siamo riusciti a sgomberare la strada abbastanza velocemente per far ripartire il traffico a causa delle condizioni avverse”, ha dichiarato Graves. Nell’incidente è stato riportato almeno un ferito, ma fortunatamente non si segnalano vittime.

La tempesta più intensa della stagione

Questa tempesta è stata la più forte dell’inverno fino a oggi e ha interrotto un periodo di siccità che aveva lasciato Flagstaff e molte altre città dell’Ovest con livelli di precipitazioni ben al di sotto della media stagionale. Tuttavia, nonostante la neve e la pioggia, le condizioni generali rimangono ancora lontane dai livelli normali.

Le nevicate sono state particolarmente intense nelle aree ad alta quota: Flagstaff (foto nella gallery) e Munds Park hanno registrato oltre 30 cm di neve, mentre nelle zone più basse gli accumuli sono stati minori. La tempesta ha continuato a imperversare per tutta la giornata di venerdì, creando ulteriori difficoltà alla viabilità.

Effetti sul traffico e chiusure stradali

Oltre al blocco della I-40, anche altre arterie stradali hanno subito chiusure temporanee, tra cui l’Interstate 17, che collega Flagstaff a Phoenix. Le autorità hanno lavorato incessantemente per ripristinare la circolazione, ma le condizioni meteorologiche hanno rallentato le operazioni di sgombero della neve e soccorso ai veicoli bloccati.

Nel frattempo, il comprensorio sciistico Arizona Snowbowl, approfittando dell’ondata di neve fresca, ha pubblicato un post ironico sui social media definendo l’evento un “Miracle March”. “Questo weekend sarà epico”, ha scritto il resort su X, alludendo alle ottime condizioni per gli sport invernali.

Previsioni Meteo: la tempesta si sposta a Est

Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, la tempesta è destinata a spostarsi verso Est nelle prossime ore, lasciando l’Arizona ma mantenendo temperature rigide e condizioni scivolose sulle strade.

