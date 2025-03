Maltempo USA, tempeste e tornado devastano il Centro-Sud: almeno 17 morti | FOTO

MeteoWeb

Violente tempeste e tornado si sono abbattuti sulla parte centrale degli Stati Uniti, causando devastazione e morte. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, le vittime sono almeno 17. Le violente tempeste hanno interessato anche la zona meridionale degli Stati Uniti, con le autorità dello Stato del Missouri che hanno confermato 11 “decessi correlati alla tempesta“, stando ad un comunicato pubblicato su X. Sei persone sono morte nella contea di Wayne, tre nella contea di Ozark, una nella contea di Butler e una nella contea di Jefferson, hanno dichiarato le autorità, riferendosi a “tornado, temporali e grandine di grandi dimensioni”. Molti anche i feriti. Tra i decessi c’è anche un uomo che è stato ucciso dopo che un tornado ha distrutto la sua casa. “Era irriconoscibile come casa. Solo un campo di detriti“, ha affermato il coroner Jim Akers della contea di Butler, descrivendo la scena che si è presentata ai soccorritori quando sono arrivati. “Il pavimento era capovolto. Camminavamo sui muri“. I soccorritori sono riusciti a salvare una donna in casa, ha detto Akers.

Tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite nel vicino Arkansas. Le autorità affermano inoltre che tre persone sono morte in incidenti stradali durante una tempesta di polvere ad Amarillo, nel Texas Panhandle.

Almeno 25 tornado e forti temporali si sono abbattuti in un giorno solo su diverse città, dal Wisconsin al Mississippi. Decine di case sono state distrutte dalla violenza del maltempo. E il peggio non è ancora passato: secondo il Servizio meteorologico nazionale, la perturbazione sta guadagnando nuovo vigore e si dirige a sud-est. Gli esperti hanno attribuito un livello di rischio 5 – il più alto – per 3,3 milioni di abitanti delle città di Jackson e Hattiesburg, in Mississippi, e Birmingham e Tuscaloosa, in Alabama. Rischio 4 a New Orleans, in Alabama e Georgia, in un’area in cui vivono 9,3 milioni di persone.

Centinaia di incendi

Sono state ordinate evacuazioni in alcune comunità dell’Oklahoma poiché sono stati segnalati più di 130 incendi in tutto lo stato. Più di 200 case sono state danneggiate o distrutte in Oklahoma a causa di un incendio, ha affermato il Governatore Kevin Stitt. Finora sono andati in fumo circa 69 ettari nello stato. La pattuglia di stato ha affermato che i venti erano così forti che hanno rovesciato diversi autoarticolati.

Oltre all’Oklahoma, gli incendi boschivi altrove nelle Southern Plains minacciano di diffondersi rapidamente tra il clima caldo e secco e i forti venti in Texas, Kansas, Missouri e New Mexico. Un incendio nella contea di Roberts, in Texas, a nord-est di Amarillo, è rapidamente esploso da meno di 2 chilometri quadrati a circa 85 chilometri quadrati, ha affermato il Texas A&M University Forest Service su X. Le squadre hanno fermato la sua avanzata entro la sera di ieri. Circa 90 chilometri a sud, un altro incendio è cresciuto fino a circa 10 chilometri quadrati prima di fermarne l’avanzata nel pomeriggio.

I forti venti hanno inoltre interrotto l’erogazione di energia elettrica a più di 260.000 abitazioni e aziende in Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois e Indiana, secondo il sito web poweroutage.us.

L’allerta meteo

I decessi sono avvenuti mentre un enorme sistema di tempeste in movimento attraverso il Paese ha scatenato venti che hanno innescato tempeste di polvere mortali e alimentato più di 100 incendi boschivi. Si prevede che condizioni meteorologiche estreme, tra cui venti di forza uragano, colpiranno un’area che ospita più di 100 milioni di persone. Sono state previste raffiche di vento fino a 130km/h dal confine canadese al Texas, minacciando condizioni di bufera di neve nelle zone più fredde del nord e rischio di incendi nelle zone più calde e secche a sud.

Gli esperti affermano che non è insolito vedere tali estremi meteorologici a marzo. “Ciò che è unico in questo caso sono le sue grandi dimensioni e intensità”, ha affermato Bill Bunting dello Storm Prediction Center del National Weather Service a Norman, a Oklahoma. “E quindi ciò che sta facendo è produrre impatti davvero sostanziali su un’area molto vasta”.

Lo Storm Prediction Center ha affermato che le tempeste in rapido movimento potrebbero generare tornado e grandine grandi come palle da baseball, ma la minaccia più grande verrebbe da venti rettilinei vicini o superiori alla forza di un uragano, con possibili raffiche di 160km/h.

Il National Weather Service ha emesso avvisi di bufera di neve per parti dell’estremo ovest del Minnesota e dell’estremo est del South Dakota. Sono previsti accumuli di neve da 7,5 a 15cm, con accumuli possibili fino 30cm. Si prevedono raffiche di vento fino a 100km che potrebbero causare condizioni di whiteout.

