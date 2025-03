Feroce ondata di maltempo negli USA: tempeste furiose e tornado distruttivi, scia di morti e distruzione | FOTO

MeteoWeb

Una violenta tempesta ha colpito il Sud/Est e la regione del Medio Atlantico degli USA, portando con sé temporali, grandine, venti distruttivi e non solo. Questo sistema meteorologico ha scatenato tornado, tempeste di polvere e incendi fuori controllo, provocando almeno 39 vittime negli Stati meridionali e nel Midwest.

Condizioni meteo estreme

I meteorologi avevano previsto venti pericolosi da Florida a New Jersey, con forti piogge su New York e il New England. L’ufficio del National Weather Service (NWS) di Blacksburg, Virginia, aveva emesso un’allerta tornado per ampie zone della Carolina del Nord e della Virginia, segnalando raffiche di vento fino a 70 mph (circa 112 km/h) e grandine delle dimensioni di palline da ping pong.

Questo sistema temporalesco, che ha iniziato a svilupparsi venerdì scorso, è stato classificato dai meteorologi con un’insolita designazione “alto rischio”. Tuttavia, secondo gli esperti, eventi meteorologici così estremi non sono rari nel mese di marzo, periodo in cui l’incontro tra masse d’aria fredda e calda genera condizioni favorevoli a fenomeni violenti.

Mississippi e Missouri: intere comunità rase al suolo

Tra le zone più colpite c’è Tylertown, Mississippi, dove i tornado hanno spezzato alberi secolari e distrutto interi quartieri. Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha confermato la morte di 6 persone e oltre 200 sfollati.

Situazione tragica anche nella Wayne County, Missouri, dove il residente Dakota Henderson ha raccontato di aver trovato 5 corpi tra le macerie della casa di sua zia. In Missouri i tornado hanno ucciso almeno 12 persone, secondo le autorità.

Il coroner di Butler County, Jim Akers, ha descritto una delle case colpite come “un campo di detriti“, con il pavimento letteralmente capovolto. “Camminavamo sui muri“, ha detto Akers.

Incendi e tempeste di polvere: la furia del vento in Texas e Oklahoma

Mentre i tornado devastavano il Midwest, fortissimi venti hanno alimentato incendi devastanti in Texas e Oklahoma. Più di 130 incendi sono stati segnalati in Oklahoma, distruggendo quasi 400 abitazioni, secondo il governatore Kevin Stitt.

Il capo dei vigili del fuoco di Stillwater, Terry Essary, ha sottolineato la difficoltà di contenere gli incendi con venti che soffiavano a 112 km/h).

La portavoce del Dipartimento per la Gestione delle Emergenze dell’Oklahoma, Keli Cain, ha confermato che 2 persone hanno perso la vita a causa degli incendi e delle condizioni meteo estreme.

Anche le tempeste di polvere hanno avuto effetti mortali: in Kansas, una tempesta ha provocato un enorme tamponamento con almeno 50 veicoli coinvolti, causando 8 vittime. Altre 3 persone sono morte in Texas, vicino ad Amarillo, a causa di incidenti stradali avvenuti durante una tempesta di sabbia.

Interventi di emergenza

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che la Casa Bianca sta monitorando la situazione e che le autorità federali assisteranno gli Stati colpiti nella fase di recupero. Ha inoltre confermato il dispiegamento della Guardia Nazionale in Arkansas, dove le autorità hanno registrato 3 vittime.

In Alabama, una delle aree più colpite, i tornado hanno ucciso almeno 3 persone, tra cui una donna di 82 anni. A Troy, un centro ricreativo che ospitava più di 200 sfollati ha subito danni strutturali, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.