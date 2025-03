Maltempo Veneto, sferzata invernale: oltre 1 metro di neve in quota | FOTO

MeteoWeb

Una sferzata invernale ha portato copiose nevicate in Veneto. La scorsa notte, le Dolomiti sono state interessate da nuove precipitazioni. Nelle ultime ore, sono caduti tra i 10 e i 15cm di neve. In quota, lo spessore della neve raggiunge il metro e 40 centimetri; questa è la misura che la stazione Arpav di Arabba ha misurato sul Col dei Baldi, 1900 metri di quota, vicino ad Alleghe, mentre nella zona sciistica di Ra Valles, sulla Tofana, sopra Cortina (2.615), il manto bianco raggiunge i 131 centimetri. Mediamente, su Dolomiti e Prealpi Bellunesi, dai 1600 metri di altitudine in su, la neve supera il metro di accumulo.

A Passo Fedaia, nei pressi di Rocca Pietore, ieri sera un’auto e due pullman sono rimasti bloccati sulla strada dalla forte nevicata. In soccorso dei passeggeri, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per disincagliare i mezzi. Le operazioni sono durate in tutto circa quattro ore e si sono concluse intorno alle 7 di questa mattina. I mezzi coinvolti non hanno riportato danni e hanno potuto riprendere il percorso regolarmente.

