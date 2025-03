Maltempo Veneto: torna la neve, a Venezia attivato il MOSE

MeteoWeb

Il Veneto è interessato da un’intensa ondata di maltempo, con piogge abbondanti previste anche per la giornata di domani. Sulle Dolomiti è caduta la neve, con accumuli di circa 2 cm a Cortina d’Ampezzo, mentre in altre località montane, come Arabba, il Nevegal e il Bosco del Cansiglio sulle Prealpi Bellunesi, si registrano punte fino a 10 cm. Sull’Altopiano di Asiago, invece, la neve ha raggiunto spessori variabili tra i 10 e i 15 cm.

A Venezia, durante la notte, il sistema MOSE è stato attivato per proteggere la città dall’acqua alta, impedendo così l’allagamento del centro storico. Il livello dell’acqua, fuori dalla laguna, ha raggiunto i 115 cm sopra il medio mare.

Le temperature si mantengono stabili: le minime oscillano tra i +6°C nelle Dolomiti e i +9°C altrove, mentre le massime variano dai +12°C in montagna ai +17°C nelle aree di pianura, con una generale tendenza al calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.