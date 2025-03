Maltempo, forte vento nello Stretto di Messina: la sabbia dal Sahara oscura il cielo | VIDEO

MeteoWeb

Domenica segnata dal maltempo sull’Italia. Mentre al Nord-Ovest la neve è scesa fino in collina, il Centro-Sud invece fa i conti con il caldo anomalo a causa dello scirocco. Lo Stretto di Messina è sferzato dal forte vento, con raffiche sui 60-70km/h, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le immagini mostrano anche la foschia che avvolge il paesaggio, causata dal trasporto di sabbia dal Sahara nell’atmosfera, che oscura il cielo conferendogli un aspetto lattiginoso.

