Mappato il genoma di pomodori, patate e melanzane per colture più efficienti

Un’importante scoperta nella genetica delle piante potrebbe rivoluzionare l’agricoltura, migliorando la resistenza e le rese di colture fondamentali come pomodori, patate e melanzane. Un team internazionale di ricercatori guidato dal Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) ha mappato i geni cruciali delle piante appartenenti al genere Solanum, creando un “pan-genoma”, una mappa genetica che raccoglie i tratti essenziali di queste piante. Lo studio, pubblicato su Nature, ha come obiettivo quello di identificare i geni che determinano caratteristiche positive e negative, aprendo la strada alla creazione di colture agricole più efficienti.

Un aspetto fondamentale emerso dallo studio riguarda i “geni paraloghi”, che nascono dalla duplicazione genica. Questi geni, che possono avere un impatto significativo sulle caratteristiche fisiche delle piante, sono stati studiati in modo approfondito per la prima volta. La scoperta è particolarmente rilevante per l’editing genetico, un processo che consente di modificare i tratti desiderabili nelle piante. Il professor Zachary Lippman, direttore del CSHL e leader dello studio, ha sottolineato l’importanza di esplorare varietà meno conosciute, come la melanzana africana, un parente del pomodoro che presenta una vasta gamma di forme, colori e dimensioni del frutto.

Un aspetto cruciale dello studio è la collaborazione con esperti provenienti da diverse parti del mondo, inclusi scambi di idee con un allevatore in Uganda, che hanno portato alla scoperta di un gene sconosciuto nella melanzana africana che influenza le dimensioni del frutto. Questo gene, che ha la stessa funzione nei pomodori, potrebbe essere utilizzato per migliorare la dimensione dei frutti anche nelle colture di pomodoro.

Questa ricerca apre nuove prospettive per l’agricoltura, poiché l’identificazione e la comprensione di come i paraloghi funzionano tra specie diverse potrebbe permettere di ottimizzare le rese, migliorare i tempi di fioritura e aumentare la diversità delle colture, con benefici per agricoltori, scienziati e consumatori.

