Marte e Deimos come non li abbiamo mai visti, storico sorvolo della sonda Hera dell’ESA | FOTO

MeteoWeb

Durante il sorvolo di Marte avvenuto ieri, la missione Hera dell’ESA per la difesa planetaria ha utilizzato per la prima volta il suo payload per scopi scientifici oltre la Terra e la Luna. Attivando un trio di strumenti, Hera ha fotografato la superficie del Pianeta Rosso e il volto di Deimos, la più piccola e misteriosa delle due lune di Marte.

Lanciata il 7 ottobre 2024, Hera è in viaggio per visitare il primo asteroide la cui orbita è stata modificata dall’azione umana. Raccogliendo dati ravvicinati sull’asteroide Dimorphos, colpito dalla sonda DART della NASA nel 2022, Hera aiuterà a trasformare la deflessione degli asteroidi in una tecnica ben compresa e potenzialmente ripetibile.

Il sorvolo di Marte del 12 marzo è stato una parte fondamentale della fase di crociera di Hera attraverso lo Spazio profondo, progettata con precisione dal team di Dinamica del Volo dell’ESA. Avvicinandosi fino a 5000 km da Marte, la gravità del pianeta ha deviato la traiettoria della sonda verso la sua destinazione finale, il sistema binario di asteroidi Didymos. Questa manovra ha ridotto il tempo di viaggio di diversi mesi e ha permesso di risparmiare una quantità significativa di carburante.

Muovendosi a 9 km/s rispetto a Marte, Hera è riuscita a fotografare Deimos da una distanza minima di 1000 km, studiando il lato meno visibile della Luna, che è in rotazione sincrona rispetto al pianeta. Con un diametro di 12,4 km e ricoperta di polvere, Deimos potrebbe essere il residuo di un impatto gigantesco su Marte o un asteroide catturato.

Caglayan Guerbuez, responsabile delle operazioni della sonda Hera presso l’ESA, ha commentato: “Il nostro team di Analisi della Missione e Dinamica del Volo presso l’ESOC in Germania ha fatto un ottimo lavoro nel pianificare l’assist gravitazionale, soprattutto considerando che è stato richiesto loro di affinare la manovra per avvicinare Hera a Deimos – il che ha comportato un lavoro extra non indifferente!”

Durante il sorvolo sono stati utilizzati 3 strumenti di Hera:

La fotocamera Asteroid Framing Camera , in bianco e nero con una risoluzione di 1020×1020, utilizzata sia per la navigazione che per l’indagine scientifica, che cattura immagini nella luce visibile;

, in bianco e nero con una risoluzione di 1020×1020, utilizzata sia per la navigazione che per l’indagine scientifica, che cattura immagini nella luce visibile; L’imager iperspettrale Hyperscout H , che osserva in un intervallo di colori oltre i limiti della vista umana, analizzando 25 bande spettrali nel visibile e vicino infrarosso per caratterizzare la composizione minerale;

, che osserva in un intervallo di colori oltre i limiti della vista umana, analizzando 25 bande spettrali nel visibile e vicino infrarosso per caratterizzare la composizione minerale; L’Imager Termico a Infrarossi, fornito dall’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), che opera nella gamma del medio infrarosso per mappare la temperatura della superficie, rivelando proprietà fisiche come rugosità, distribuzione delle particelle e porosità.

Michael Kueppers, scienziato della missione Hera dell’ESA, ha spiegato: “Questi strumenti erano già stati testati durante la partenza di Hera dalla Terra, ma questa è la prima volta che li impieghiamo su una piccola luna lontana di cui sappiamo ancora poco, con potenzialmente risultati interessanti”.

Patrick Michel, ricercatore principale della missione Hera e Direttore di Ricerca presso il CNRS/Osservatorio della Costa Azzurra, ha aggiunto: “Altri strumenti di Hera, che utilizzeremo una volta raggiunti gli asteroidi Deimos e Dimorphos, non sono stati attivati perché non utilizzabili a una distanza e velocità così elevate rispetto al bersaglio – come il nostro altimetro laser PALT, con un raggio massimo di 20 km – o perché sono a bordo dei due CubeSat di Hera, che verranno rilasciati solo in prossimità degli asteroidi”.

Hera ha anche eseguito osservazioni congiunte di Deimos insieme alla sonda Mars Express dell’ESA, che orbita attorno al pianeta rosso da oltre due decenni.

I risultati di questo incontro ravvicinato con Deimos potrebbero aiutare nella pianificazione operativa della missione Martian Moons eXploration (MMX), guidata dall’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) in collaborazione con NASA, l’agenzia spaziale francese CNES, il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) e l’ESA. La missione MMX non solo raccoglierà dati dettagliati su entrambe le lune marziane, ma atterrerà anche su Phobos per prelevare un campione e riportarlo sulla Terra per l’analisi.

Con Didymos largo 780 m e Dimorphos appena 151 m, le due destinazioni finali di Hera sono molto più piccole rispetto a Deimos, ma la sonda è sulla giusta rotta per raggiungerle. A partire da ottobre 2026, una serie di accensioni propulsive di “rendezvous impulsivi” affinerà la sua traiettoria per consentirle di raggiungere il sistema Didymos nel dicembre dello stesso anno.

Ian Carnelli, responsabile della missione Hera per l’ESA, ha commentato: “Questa è stata la prima entusiasmante esperienza di esplorazione per il team di Hera, ma non sarà l’ultima. Tra 21 mesi la sonda raggiungerà i nostri asteroidi target e inizierà l’indagine sul sito d’impatto dell’unico oggetto nel Sistema Solare la cui orbita è stata misurabilmente alterata dall’azione umana”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.