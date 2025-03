Marzo riporta la neve in Piemonte, risveglio fiabesco | FOTO

MeteoWeb

Torna la neve in Piemonte nel primo giorno di marzo. La formazione di un minimo barico sulla Svizzera e il suo successivo spostamento verso la Francia hanno determinato in richiamo di aria più fresca e umida sul Piemonte, comportando un aumento della nuvolosità dalla serata di ieri e precipitazioni sparse nella giornata di oggi, più diffuse sul settore settentrionale e occidentale, nevose dai 700-800 metri, secondo quanto riporta Arpa regionale. Nella notte i fiocchi si sono spinti fino agli sbocchi vallivi delle valli di Lanzo (550-600 metri di quota), secondo quanto riporta il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte).

Domani il minimo tenderà a spostarsi verso il golfo di Biscaglia, favorendo un debole rialzo dei valori di pressione e un graduale miglioramento del tempo, con residui fenomeni tra Alpi Cozie e Marittime al mattino, a carattere nevoso oltre gli 800-900 metri, e una progressiva attenuazione delle nubi, si legge nel bollettino meteo di Arpa regionale.

