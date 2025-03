Continua il massacro di gatti a Catania: altri drammatici casi di avvelenamento

MeteoWeb

Il partito politico REA è intervenuto sulla drammatica vicenda della colonia di gatti randagi in viale Andrea Doria (Chiuse lunghe) a Catania, vittime negli ultimi anni di continue aggressioni con maltrattamenti, gesti violenti e casi di avvelenamento. REA ha inviato una Pec al Sindaco di Catania e alla Dirigenza ASL Veterinaria e una mail al Garante regionale dei diritti degli animali della Regione Siciliana “in quanto nonostante la gravità dei fatti, l’amministrazione locale e gli organi preposti alla protezione degli animali non stanno intervenendo, dimostrando un atteggiamento di indifferenza inaccettabile”, si legge nel comunicato.

“La situazione è molto grave e vogliamo ricordare che i gatti randagi, indipendentemente dal riconoscimento formale della colonia felina, sono tutelati dalla legge e sono sotto la responsabilità del Sindaco. Dichiara Gabriella Caramanica, Segretario nazionale del partito politico REA. A distanza di neanche una settimana dall’intervento mediatico di REA per denunciare pubblicamente la situazione, si sono registrati altri episodi allarmanti di avvelenamento e maltrattamenti ai danni dei gatti, perpetrati dalla stessa persona che è già stata denunciata con prove documentali che la vedono compiere maltrattamenti sui gatti, aizzare il proprio cane sui poveri animali ma anche sui volontari finanche disseminare alimenti contenenti sostanze tossiche, tra cui piperonyl butoxide, cypermetrin e cyfluthrin, con l’intento di avvelenarli ma anche swiffer imbevuti di una sostanza, probabilmente antigelo.

Tale situazione non solo minaccia l’intera colonia felina, ma sta creando anche un pericolo concreto per la sicurezza e il benessere dei gatti di altre colonie feline. Purtroppo, come documentato da recenti rinvenimenti di gatti morti per avvelenamento, come la giovane Bianca, di due anni, il massacro dei gatti ad opera delle stesse persone sta dilagando e si sta allargando ai gatti di altre colonie feline presenti nella zona”, si legge in un comunicato.

La richiesta

“Chiediamo con estrema urgenza l’apertura immediata di un’indagine approfondita per identificare e punire i responsabili, l’intensificazione dei controlli sul territorio per prevenire ulteriori atti di violenza, il riconoscimento ufficiale della colonia felina di viale Andrea Doria per garantire le tutele previste dalla legge e una risposta chiara e tempestiva da parte delle autorità, che non possono più voltarsi dall’altra parte- commenta Caramanica – Non possiamo restare inerti di fronte a simili atti di crudeltà. Chiediamo alle istituzioni un’azione decisa e tempestiva per garantire il benessere degli animali e il rispetto delle leggi a tutela degli stessi.

Non permetteremo che questa strage continui sotto gli occhi di tutti. Se le istituzioni continueranno a ignorare il problema, ci rivolgeremo ad organi superiori e denunceremo pubblicamente questa scandalosa negligenza”, conclude il Segretario nazionale REA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.