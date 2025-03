Mattarella: “Italia e Giappone impegnati nella transizione verde”

MeteoWeb

“Giappone e Italia sono impegnate nella transizione verde, per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La salvaguardia del pianeta e delle sue risorse non è un percorso che si possa affrontare in solitaria“: è quanto ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante un evento organizzato alla Confindustria giapponese a Tokyo. “Usando il linguaggio della montagna è, piuttosto, una cordata che richiede fiducia e collaborazione, che si esprime con dialoghi, accordi, conferenze e protocolli, come quelli di Parigi, Glasgow e Dubai, seguiti poi da provvedimenti e comportamenti coerenti, animati da una volontà di concretizzazione. Europa e Giappone hanno intrapreso, in parallelo, un percorso ambizioso“.

“Nel 2020 – ha evidenziato il Capo dello Stato – l’Unione Europea ha ufficialmente lanciato il Green Deal per raggiungere la neutralità climatica. Il Giappone nel 2023 ha approvato il GX Promotion Act, con ambiziosi obiettivi di de-carbonizzazione entro il 2050. Entrambi siamo impegnati nello sviluppo di innovative tecnologie, puntando – tra le altre cose – su un’agricoltura sempre più sostenibile e sull’idrogeno come fonte di approvvigionamento energetico. L’Italia è ai primi posti in Europa quanto a economia circolare, riciclo, energie rinnovabili. Il Giappone è tra i principali promotori a livello mondiale della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie per l’efficienza energetica. Si tratta di ambiti che – ha osservato ancora – guardano al futuro, coinvolgono lo sviluppo di industrie in grado di generare milioni di posti di lavoro e una crescita considerevole. Ambiente, ricerca, sviluppo sono un connubio felice“.

