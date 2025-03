Meteo Abruzzo: bel tempo ancora per poco, peggioramento atteso da lunedì

MeteoWeb

Un’area di alta pressione domina attualmente il territorio abruzzese, assicurando condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, sebbene dal pomeriggio-sera si possa assistere a un aumento della copertura nuvolosa, soprattutto nelle zone interne e montuose. Nei prossimi giorni, il quadro meteorologico subirà una graduale evoluzione. Durante il fine settimana, la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente, segnando l’inizio di un cambiamento che culminerà all’inizio della nuova settimana. A partire da lunedì, infatti, si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge che interesseranno in particolare i settori occidentali della regione.

L’andamento del tempo nei prossimi giorni suggerisce quindi un passaggio da una fase stabile e asciutta a una più dinamica e perturbata, con possibili precipitazioni che potrebbero coinvolgere soprattutto le aree interne e appenniniche dell’Abruzzo.

