Meteo Abruzzo: breve fase perturbata, poi freddo artico

MeteoWeb

L’Abruzzo ha appena vissuto un passaggio perturbato di origine atlantica, intenso ma di breve durata, che ha interessato prevalentemente il settore occidentale della regione. L’instabilità atmosferica, seppur temporanea, ha portato precipitazioni localizzate, soprattutto nelle zone interne, prima di lasciare spazio a schiarite più ampie nel pomeriggio.

Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica rimarrà variabile. La giornata di sabato 15 marzo sarà caratterizzata da un’alternanza tra nuvolosità sparsa e momenti di cielo sereno su tutto il territorio abruzzese. Nel corso della giornata, non si esclude la possibilità di rovesci localizzati, più probabili tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Questi fenomeni, inizialmente concentrati nelle aree del reatino e dell’alto aquilano, potrebbero estendersi verso le zone limitrofe, coinvolgendo il settore centrale della provincia dell’Aquila e, successivamente, l’entroterra e il versante orientale della regione. Tuttavia, si tratterà di episodi brevi e poco persistenti, con un miglioramento atteso già dal tardo pomeriggio. I venti, seppur in parziale attenuazione, soffieranno ancora con intensità moderata o localmente forte.

Domenica 16 marzo si prospetta una giornata all’insegna della variabilità. La nuvolosità sarà irregolare e alternata a schiarite, ma nel pomeriggio potrebbero svilupparsi brevi episodi temporaleschi, specialmente lungo la fascia costiera. Questo scenario sarà il preludio a un inizio di settimana caratterizzato da un nuovo cambiamento del quadro meteorologico. L’arrivo di correnti artiche, principalmente dirette verso i Balcani, determinerà un abbassamento delle temperature anche sull’Abruzzo, con un raffreddamento più marcato sul versante orientale della regione.

Nei prossimi giorni, quindi, sarà necessario prestare attenzione agli sbalzi termici e ai repentini cambiamenti del tempo, tipici di questa fase dell’anno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

