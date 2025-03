Meteo Abruzzo: aria fredda dai Balcani, calo termico e neve a bassa quota

MeteoWeb

L’Abruzzo si prepara a un cambiamento delle condizioni meteorologiche a causa di un indebolimento dell’alta pressione, che permetterà l’ingresso di correnti più fredde. Già dal pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, preludio a deboli piogge attese in serata. Entro la fine della giornata, l’arrivo di un nucleo di aria molto fredda proveniente dai Balcani determinerà un deciso calo delle temperature, accompagnato da precipitazioni sparse. Le condizioni atmosferiche favoriranno anche la comparsa di fiocchi di neve a quote relativamente basse, intorno ai 600-700 metri, soprattutto sui settori orientali della regione.

Dopo questa fase più instabile, si prevede un temporaneo miglioramento del tempo, che dovrebbe garantire condizioni più stabili almeno fino al fine settimana. Le temperature, dopo il brusco calo iniziale, tenderanno gradualmente a risalire nel corso dei giorni successivi, riportando un clima più mite sulla regione.

