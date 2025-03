Meteo Abruzzo: miglioramento in arrivo con l’espansione dell’anticiclone

MeteoWeb

Dopo una giornata caratterizzata da deboli piogge nella prima parte, l’Abruzzo si prepara a un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La circolazione depressionaria che ha influenzato il tempo nella regione tenderà a perdere intensità, lasciando spazio a condizioni più asciutte già dalla serata. A partire da lunedì 3 marzo, un campo di alta pressione si espanderà sull’Italia centrale, garantendo un periodo di maggiore stabilità atmosferica. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per gran parte della settimana, con temperature in lieve diminuzione iniziale a causa dell’afflusso di venti di Grecale. Tuttavia, già tra il 4 e il 5 marzo si assisterà a un graduale rialzo termico, riportando valori più miti nelle ore diurne.

Questa fase anticiclonica favorirà un clima stabile e soleggiato, con condizioni ideali per un inizio di marzo all’insegna del bel tempo.

