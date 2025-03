Meteo Abruzzo: in arrivo una fase instabile con piogge e calo termico

MeteoWeb

Sull’Abruzzo si apre una nuova fase meteorologica caratterizzata da instabilità e cieli spesso nuvolosi. Una circolazione depressionaria in progressivo approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale sta infatti iniziando a influenzare anche le condizioni atmosferiche della regione, favorendo la formazione di un consistente manto nuvoloso già nel corso della giornata. Col passare delle ore, è atteso un ulteriore peggioramento, con l’arrivo di deboli piogge sparse a partire dalla serata.

Questa situazione non sarà temporanea: il vortice ciclonico che si sta isolando sull’area mediterranea continuerà a condizionare il tempo sull’Abruzzo almeno fino a metà settimana. Il quadro meteorologico sarà dunque all’insegna della variabilità, con frequenti alternanze tra schiarite e nuovi passaggi instabili. I fenomeni, per lo più localizzati e di breve durata, potrebbero presentarsi sotto forma di piovaschi o rovesci, in particolare nelle ore centrali e pomeridiane.

A completare questo scenario pienamente primaverile è attesa anche una graduale flessione delle temperature, che tenderanno a riportarsi su valori più vicini alle medie stagionali, dopo una serie di giornate insolitamente miti. Il contesto climatico sarà quindi più fresco e dinamico, in linea con le tipiche caratteristiche di fine marzo.

