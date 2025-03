Meteo Abruzzo: forte maltempo in arrivo, giovedì giornata critica

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo si appresta a colpire l’Abruzzo nei prossimi giorni, a causa dell’evoluzione di una struttura depressionaria attualmente collocata in prossimità delle Isole Baleari. Questa circolazione, destinata a spostarsi progressivamente verso il Mar Tirreno centrale, andrà successivamente a interagire con un flusso di aria mite e fortemente umida in risalita dal Nord Africa, in particolare dalla fascia libica. L’interazione tra queste due masse d’aria contrastanti porterà alla formazione di un esteso e profondo vortice ciclonico in prossimità dello Ionio, con effetti significativi sul quadro meteorologico del medio versante adriatico e, in modo particolare, sull’Abruzzo.

Le condizioni atmosferiche subiranno un progressivo peggioramento a partire dalla serata di mercoledì 26 marzo, quando il richiamo di correnti sciroccali umide inizierà a coinvolgere con maggiore intensità il settore orientale della regione. Già nel corso della giornata, tuttavia, il cielo si presenterà diffusamente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio, sebbene non mancheranno locali e temporanee schiarite. Nel pomeriggio si potranno sviluppare rovesci a carattere temporalesco, con particolare insistenza nelle aree interne e lungo i rilievi appenninici, nonché localmente lungo il versante adriatico. In serata, con l’approfondimento della circolazione ciclonica sullo Ionio, si assisterà a un ulteriore incremento dell’instabilità, con precipitazioni di moderata o localmente forte intensità che tenderanno a estendersi dall’Adriatico verso l’interno.

Nella giornata di giovedì 27 marzo si raggiungerà l’apice di questa fase perturbata. L’intera regione sarà interessata da condizioni di marcata instabilità atmosferica, ma i fenomeni più intensi colpiranno le aree centrali e orientali dell’Abruzzo. Sono attese precipitazioni diffuse e persistenti per gran parte della giornata, con accumuli anche significativi e possibilità di criticità idrogeologiche in alcune zone. La ventilazione sarà sostenuta, con venti di Scirocco da moderati a forti, mentre il moto ondoso aumenterà sensibilmente, rendendo il mare molto mosso o agitato. Sui rilievi montuosi si prevede il ritorno della neve, con nevicate abbondanti al di sopra dei 2000 metri, a conferma dell’energia e dell’umidità trasportate da questa perturbazione.

Per venerdì 28 marzo è attesa una graduale attenuazione del maltempo, anche se le prime ore della giornata saranno ancora caratterizzate da instabilità residua e rovesci sparsi di intensità moderata. Soltanto nel pomeriggio, con l’allontanamento progressivo del vortice depressionario verso levante, si potrà osservare un miglioramento più consistente del tempo, accompagnato da una diminuzione della ventilazione e da un progressivo rasserenamento.

