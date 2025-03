Meteo Abruzzo: instabilità in attenuazione, ma resta la variabilità

MeteoWeb

Sull’Abruzzo si avvia a concludersi la fase più attiva dell’instabilità che ha caratterizzato la prima parte della giornata con rovesci e acquazzoni sparsi. La circolazione depressionaria responsabile del maltempo è infatti in progressiva attenuazione e tende ad allontanarsi verso sud-est, favorendo nel corso della serata l’ingresso di masse d’aria più secche che determineranno un miglioramento temporaneo, con ampie schiarite attese su diverse aree della regione.

Nonostante questo parziale miglioramento, la situazione meteorologica sull’Abruzzo resterà ancora influenzata da una vasta area depressionaria isolata sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Questa struttura ciclonica continuerà a condizionare il tempo almeno fino alla metà della prossima settimana, mantenendo lo scenario improntato alla variabilità. Si alterneranno infatti giornate con momenti asciutti e parzialmente soleggiati ad altri contraddistinti da nuovi episodi di instabilità, specie nelle ore centrali del giorno.

Le temperature seguiranno una tendenza alla lieve flessione, riportandosi su valori più consoni al periodo, in linea con le medie climatologiche della stagione primaverile appena iniziata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

