Meteo Abruzzo: instabilità, neve a bassa quota e miglioramento graduale

L’Abruzzo sta affrontando una nuova fase di instabilità atmosferica che si è manifestata già dalle prime ore della giornata odierna. Il peggioramento è legato all’approfondimento di un nucleo depressionario tra la Sicilia e la Calabria, che sta influenzando le condizioni meteorologiche anche sul versante adriatico centrale. Questo sistema, in ulteriore evoluzione, andrà a interagire con un richiamo di correnti di Scirocco dal basso Adriatico che, incontrando aria fredda in quota in discesa dai Balcani, darà luogo a una situazione piuttosto dinamica e perturbata per tutta la giornata di martedì.

L’effetto di questo contrasto sarà evidente sull’intero territorio abruzzese, dove il cielo si manterrà molto nuvoloso o coperto e saranno frequenti le precipitazioni, in particolare sulle aree orientali della regione. Qui si prevedono piogge diffuse con accumuli che, localmente, potranno risultare anche abbondanti. Non mancheranno, inoltre, condizioni favorevoli a nevicate sui rilievi appenninici, con la quota neve che si attesterà intorno ai 900-1000 metri, ma con la possibilità di fiocchi anche a quote leggermente più basse in alcuni settori. Sul versante occidentale, in particolare nelle aree della provincia dell’Aquila, i fenomeni saranno meno intensi, più intermittenti e generalmente di entità debole o moderata.

Con il passare delle ore, l’instabilità tenderà ad attenuarsi gradualmente a partire dalla tarda serata di martedì, lasciando spazio a una fase più variabile prevista per la giornata successiva. Mercoledì sarà infatti caratterizzato da una nuvolosità irregolare diffusa su tutta la regione, con la possibilità di residui rovesci soprattutto nelle zone interne e montane dell’Aquilano. Tuttavia, già entro la serata di mercoledì si intravede un miglioramento più deciso, con la possibilità di ampie schiarite che dovrebbero proseguire anche nella giornata di giovedì.

