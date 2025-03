Meteo Abruzzo: rapido rasserenamento in serata, ma da lunedì torna il maltempo

MeteoWeb

L’Abruzzo si prepara a un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’ingresso di correnti secche in serata, che favoriranno un generale rasserenamento dopo una giornata caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Questo miglioramento temporaneo sarà tuttavia seguito da una fase instabile di più lunga durata, determinata dall’arrivo di correnti miti e umide di origine atlantica, le quali porteranno un progressivo aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni a partire da lunedì 10 marzo.

L’evoluzione meteorologica nei giorni successivi sarà contraddistinta da un’alternanza tra episodi perturbati e momenti di tregua, con piogge che potranno risultare a tratti persistenti e localmente intense. Tuttavia, non mancheranno pause soleggiate, soprattutto lungo le aree costiere, dove le schiarite potranno risultare più ampie tra il passaggio di una perturbazione e l’altra.

Questa dinamica atmosferica riflette l’influenza delle correnti atlantiche, capaci di determinare un periodo di variabilità marcata e precipitazioni frequenti, tipiche della stagione primaverile. L’attenzione resta dunque puntata sull’evoluzione del quadro meteorologico nei prossimi giorni, con la possibilità di ulteriori aggiornamenti in base alla progressione delle perturbazioni in arrivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.