Meteo Abruzzo: da lunedì calo delle temperature con neve a bassa quota

La pressione atmosferica sull’Abruzzo sta rapidamente diminuendo, favorendo un peggioramento delle condizioni meteorologiche tra il pomeriggio e la sera. Questo cambiamento sarà accompagnato da deboli precipitazioni, che tuttavia tenderanno a esaurirsi entro la fine della giornata. Le correnti umide e miti di origine atlantica continueranno a influenzare il tempo anche nella giornata di domenica, mantenendo un quadro meteorologico instabile. La presenza di venti sostenuti da sud-ovest, localmente molto forti nelle aree sottovento dell’Appennino, accentuerà la sensazione di variabilità atmosferica, con possibili raffiche intense nelle zone più esposte.

A partire da lunedì, lo scenario subirà un cambiamento significativo con l’arrivo di aria fredda proveniente dai Balcani. Questo afflusso determinerà un sensibile calo delle temperature, riportando condizioni più rigide su tutta la regione. L’abbassamento termico sarà accompagnato da precipitazioni sparse, con la possibilità di neve anche a quote relativamente basse. Il ritorno di valori termici più consoni alla stagione segnerà quindi una nuova fase meteorologica per l’Abruzzo, caratterizzata da un clima più freddo e da un possibile scenario invernale nelle aree interne e montane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

