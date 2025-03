Allerta Meteo Abruzzo: maltempo anche la prossima settimana, forte vento di grecale e nuova neve in arrivo

MeteoWeb

L’Abruzzo si appresta a vivere una nuova fase di instabilità atmosferica che, secondo le ultime proiezioni meteorologiche, persisterà almeno fino alla giornata di martedì 2 aprile. Le attuali condizioni di variabilità proseguiranno ancora per tutta la giornata di domenica 30 marzo, con una breve e parziale tregua solo in serata, prima del ritorno di un peggioramento legato all’ingresso di masse d’aria fredda di origine scandinava.

Nella giornata di domenica, il cielo si presenterà spesso coperto, con nubi compatte estese su gran parte del territorio regionale, soprattutto tra le ore mattutine e il primo pomeriggio. In questo intervallo non si escludono residui rovesci, localmente moderati. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con schiarite sempre più ampie e venti in attenuazione. Le temperature, in questa fase, non subiranno variazioni significative.

Il miglioramento sarà però di breve durata. Già dalle prime ore di lunedì 31 marzo si prevede un nuovo peggioramento. Il cielo si presenterà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con il passare delle ore aumenteranno le nubi a partire da nord, fino a coprire nuovamente tutta la regione entro la seconda parte della giornata. A questa nuova copertura nuvolosa sarà associato il ritorno delle precipitazioni, che si presenteranno in forma sparsa e intermittente, con maggiore probabilità sul settore orientale, lungo la fascia adriatica e nelle aree interne, ma con possibili sconfinamenti anche verso il versante aquilano. Le temperature saranno in sensibile calo, mentre la neve tornerà a scendere a quote via via più basse: dai 1200 metri iniziali, il limite si abbasserà rapidamente fino a raggiungere i 700-800 metri tra la serata e la notte. A rendere ancora più evidente il cambio di scenario saranno i venti di Tramontana, in decisa intensificazione, che soffieranno con raffiche burrascose soprattutto lungo le coste.

La tendenza per martedì 1° aprile conferma un quadro ancora instabile, con cieli molto nuvolosi su tutto il territorio e la possibilità di ulteriori precipitazioni sparse.

La tendenza per martedì 1° aprile conferma un quadro ancora instabile, con cieli molto nuvolosi su tutto il territorio e la possibilità di ulteriori precipitazioni sparse.



