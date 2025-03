Meteo Abruzzo: nuvolosità in aumento e venti meridionali in rinforzo

MeteoWeb

L’Abruzzo continua a godere di condizioni di tempo stabile, con cieli sereni e temperature senza particolari variazioni almeno per le prossime 24 ore. L’alta pressione mantiene un quadro meteorologico tranquillo su gran parte del territorio regionale, garantendo una giornata caratterizzata da ampi spazi di sereno. Tuttavia, un cambiamento si profila all’orizzonte con l’arrivo di una circolazione di aria umida afro-mediterranea che, nei prossimi giorni, si sposterà dall’area tra Algeria e Tunisia verso il Mediterraneo centrale e la Libia, determinando un progressivo aumento della copertura nuvolosa.

Nel corso di venerdì 7 marzo il tempo si manterrà prevalentemente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi nelle prime ore della giornata. Dal pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un progressivo incremento delle velature, che diventeranno via via più spesse fino a coprire parzialmente il cielo entro la sera. Questo cambiamento non influenzerà in modo significativo le temperature, che rimarranno pressoché stazionarie rispetto ai giorni precedenti.

Sabato 8 marzo sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche più variabili. La nuvolosità aumenterà ulteriormente, con la presenza di stratificazioni medio-alte che potranno rendere il cielo spesso coperto, pur senza determinare fenomeni di rilievo. Solamente nelle zone della Marsica si potrebbe registrare qualche pioviggine isolata, ma si tratterà di precipitazioni deboli e sporadiche, senza particolari conseguenze. Le temperature si manterranno su valori in linea con la media del periodo, senza variazioni significative.

Domenica 9 marzo il tempo tornerà a stabilizzarsi, con cieli parzialmente nuvolosi su tutto il territorio abruzzese. Le temperature subiranno un leggero aumento, grazie all’afflusso di correnti meridionali che, oltre a rendere l’aria più mite, favoriranno un rinforzo dei venti. Il contesto meteorologico rimarrà complessivamente tranquillo, sebbene il progressivo avvicinamento di una perturbazione potrebbe determinare nuovi cambiamenti nei giorni successivi.

