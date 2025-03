Meteo Abruzzo: violento peggioramento tra piogge incessanti, vento forte e neve

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche sull’Abruzzo sono in ulteriore peggioramento, come già preannunciato nei precedenti aggiornamenti. Un nuovo minimo depressionario in formazione sul basso Adriatico sta rapidamente approfondendosi e si muoverà verso nord, interessando nel corso della notte e della giornata di giovedì anche il medio Adriatico e la nostra regione. Questo scenario darà origine a una fase di marcato maltempo che si protrarrà almeno fino a venerdì mattina.

Le precipitazioni saranno diffuse su tutto il territorio regionale, con particolare intensità e persistenza attese nelle aree del Teramano, del Pescarese e del Chietino. Anche le Marche e il Molise saranno coinvolte da questa dinamica perturbata, seppur con fenomeni generalmente meno intensi e più irregolari nel Molise. Le piogge, a tratti intense, potranno essere accompagnate da temporali, specie lungo le zone costiere, dove non si escludono nubifragi localizzati in arrivo dal settore centrale dell’Adriatico.

Inoltre, la discesa di aria più fredda contribuirà a un sensibile calo delle temperature, determinando il ritorno della neve sui rilievi appenninici. I fiocchi cadranno anche in modo copioso, in particolare sui versanti orientali, al di sopra dei 1400-1600 metri di quota. Contestualmente, i venti settentrionali subiranno un netto rinforzo, provocando mareggiate lungo le coste esposte: un elemento da non sottovalutare per le aree costiere già vulnerabili.

La fase più intensa di questo peggioramento si concentrerà tra la serata odierna e la prima parte di venerdì. Una parziale attenuazione dei fenomeni appare possibile dal pomeriggio di venerdì, ma il contesto generale resterà improntato all’instabilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

