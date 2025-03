Meteo Abruzzo: condizioni variabili, piogge sparse e venti in intensificazione

MeteoWeb

L’Abruzzo continua a essere interessato dall’afflusso di correnti umide occidentali, con condizioni meteorologiche instabili che si sviluppano prevalentemente lungo l’Appennino centro-settentrionale. Le precipitazioni, pur presenti, risultano più frequenti sulle aree interne, mentre solo una parte di esse riesce a raggiungere il litorale Adriatico, dove si manifestano in modo più sporadico e con intensità generalmente debole o localmente moderata.

Nel corso del pomeriggio e della serata, il transito di un fronte perturbato sul Centro Italia porterà piogge più organizzate soprattutto nel Lazio e sulle aree interne dell’Aquilano. Alcuni fenomeni potranno estendersi anche verso le zone orientali della regione, coinvolgendo a tratti le province di Teramo, Pescara e Chieti, ma si tratterà di precipitazioni brevi e poco intense. Il vento di Libeccio subirà un’intensificazione, con raffiche particolarmente sostenute, mentre lungo la fascia adriatica si registrerà un Garbino localmente burrascoso. Le temperature rimarranno al di sopra delle medie stagionali.

La giornata di giovedì 13 marzo sarà caratterizzata da un clima più stabile, seppur con la presenza di alternanza tra schiarite e addensamenti sparsi su tutto il territorio regionale. I venti meridionali soffieranno con moderata intensità, mentre il Garbino lungo la costa sarà meno pronunciato rispetto ai giorni precedenti.

Un nuovo peggioramento è atteso per venerdì 14 marzo, con condizioni di instabilità diffuse. Il cielo si presenterà molto nuvoloso ovunque, e le precipitazioni torneranno a interessare in maniera più marcata la provincia dell’Aquila e le aree interne, con possibilità di sconfinamenti anche sul settore orientale. I venti di Libeccio subiranno un nuovo rinforzo, con raffiche tempestose lungo l’Appennino e condizioni di burrasca forte sulle zone adriatiche. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, mantenendosi su valori superiori alla norma stagionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

