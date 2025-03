Meteo Abruzzo: addio alta pressione, in arrivo piogge e venti forti

MeteoWeb

L’Abruzzo si appresta a concludere la fase di stabilità atmosferica che ha caratterizzato i giorni scorsi, grazie alla presenza di un’area anticiclonica che ha garantito condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Tuttavia, a partire da domani, il quadro meteorologico subirà un cambiamento significativo con il ritorno di correnti umide e instabili dall’Atlantico. Una serie di perturbazioni in arrivo da Ovest attraverserà la Penisola Iberica per poi approfondirsi nel Mediterraneo occidentale, raggiungendo progressivamente anche la regione. Questi impulsi perturbati saranno anticipati da correnti più miti in risalita dal Nord Africa, determinando temperature superiori alle medie stagionali.

La giornata di domenica inizierà con ampie schiarite su gran parte dell’Abruzzo, sebbene nelle prime ore del mattino non si escludano locali foschie o banchi di nebbia nelle valli interne e lungo alcuni tratti della fascia adriatica. Questi fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente. Con il passare delle ore, la nuvolosità aumenterà progressivamente a partire dai settori occidentali, preannunciando il peggioramento in arrivo. Il vento subirà un’intensificazione, con lo Scirocco che si rafforzerà lungo le coste e il Libeccio che soffierà con maggiore insistenza nell’area aquilana, per poi estendersi al versante orientale nel corso della notte.

Lunedì si aprirà all’insegna dell’instabilità diffusa, con un cielo prevalentemente coperto e precipitazioni a carattere di rovescio che interesseranno in particolare il versante aquilano. Non si escludono fenomeni temporaleschi, che tra il mattino e il tardo pomeriggio potranno manifestarsi con maggiore intensità. Sebbene le precipitazioni si concentreranno prevalentemente nelle aree interne, nel corso del pomeriggio e della sera alcuni sconfinamenti potrebbero coinvolgere anche il settore adriatico. Durante la notte, si alterneranno nubi e schiarite, mentre i venti di Libeccio continueranno a soffiare con intensità su tutto il territorio, raggiungendo raffiche tempestose sui crinali appenninici. L’afflusso di aria più mite determinerà un ulteriore rialzo delle temperature.

Le condizioni meteorologiche di martedì saranno caratterizzate da una maggiore variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Non si escludono rovesci sporadici, ma il quadro generale tenderà a risultare meno instabile rispetto alla giornata precedente. La tendenza successiva dipenderà dall’evoluzione del flusso atlantico, con possibili nuovi impulsi perturbati nei giorni successivi.

