Meteo Abruzzo: settimana instabile tra rovesci, vento e pulviscolo sahariano

Nei prossimi giorni, anche l’Abruzzo sarà interessato da una fase meteorologica instabile e dinamica, inserita in un contesto più ampio di variabilità che coinvolge l’intera Penisola. Le condizioni atmosferiche continueranno a essere influenzate da una serie di sistemi perturbati in rapida evoluzione, il che rende complessa una previsione dettagliata e puntuale. La distribuzione dei fenomeni, in particolare delle precipitazioni, risulterà disomogenea e difficile da localizzare con precisione, così come sarà incerta la tempistica del passaggio dei singoli fronti perturbati, che si succederanno nel corso della settimana.

Quel che è certo è che torneranno a intensificarsi i venti, in particolare sul Mezzogiorno, dove il Libeccio soffierà con decisione soprattutto lungo il basso versante adriatico e le aree ioniche. Contestualmente, proseguirà il trasporto di pulviscolo sahariano in sospensione, che continuerà a influenzare la qualità dell’aria almeno fino alla metà della settimana.

Per quanto riguarda più da vicino l’Abruzzo, lunedì 24 marzo si prevede un rapido passaggio instabile nelle ore notturne e del primo mattino, con precipitazioni che potrebbero interessare le aree del reatino, l’alta provincia dell’Aquila e localmente anche il teramano. Nel corso della mattinata, rovesci sparsi potrebbero estendersi su altre zone della provincia aquilana, con possibili sconfinamenti fin verso il settore orientale della regione. La giornata proseguirà con cieli grigi e prevalentemente nuvolosi ovunque, accompagnati da venti moderati provenienti da est.

Martedì 25 marzo, almeno nella prima parte della giornata, si prevede una breve pausa con alternanza di schiarite e nuvolosità variabile. Tuttavia, già dal pomeriggio si avvicinerà un nuovo fronte perturbato in risalita dal basso Lazio e dalla Campania, che potrebbe determinare un nuovo peggioramento sul territorio abruzzese. I venti torneranno a rinforzarsi da sud, con la possibilità di garbino (vento caldo e secco) lungo il versante orientale e le coste adriatiche. Anche questa evoluzione, come spesso accade in contesti così dinamici, dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

