Meteo Abruzzo: settimana instabile con piogge e polveri desertiche in sospensione

Il Centro Italia si prepara a fare i conti con una settimana caratterizzata da ripetuti impulsi perturbati di origine atlantica, che porteranno un’alternanza di rovesci e temporali. Anche l’Abruzzo sarà coinvolto, sebbene i fenomeni in questa regione si presenteranno in forma più attenuata e con distribuzione irregolare. L’ingresso di masse d’aria più miti dai quadranti meridionali, provenienti dal Nord Africa, anticiperà l’arrivo dei diversi sistemi perturbati previsti nei prossimi giorni. Oltre a determinare un rialzo termico, queste correnti trasporteranno polveri desertiche in sospensione nella medio-bassa troposfera, con la possibilità che esse si depositino al suolo durante gli episodi di precipitazione.

Un primo fronte è atteso sulla regione già nella serata odierna, con fenomeni più consistenti previsti nel corso della notte tra lunedì e martedì. Il passaggio temporalesco sarà seguito da un temporaneo miglioramento nelle prime ore di martedì, quando il cielo si presenterà inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti residui lungo il versante orientale. Tuttavia, nel corso della giornata, la nuvolosità tornerà ad aumentare, pur senza generare precipitazioni di rilievo, se non in modo sporadico nelle aree al confine tra Lazio e Abruzzo.

L’instabilità tornerà ad accentuarsi nella giornata di mercoledì, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa su tutto il territorio regionale. Dal pomeriggio, un nuovo fronte perturbato in arrivo dal Tirreno centro-meridionale darà origine a rovesci e temporali, che si estenderanno dapprima sulla provincia de L’Aquila per poi coinvolgere l’entroterra e il versante orientale della regione. Anche in questo caso, si tratterà di un sistema piuttosto rapido, destinato a lasciare spazio, in tarda serata e nella notte, a una fase più variabile, caratterizzata da alternanza di schiarite e annuvolamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

