Meteo Abruzzo: settimana con piogge intense e pause soleggiate

MeteoWeb

Un’evoluzione meteorologica significativa sta interessando l’Abruzzo, con una dinamica atmosferica che riflette l’influenza delle correnti atlantiche. Dopo le residue deboli piogge della mattinata, legate alla circolazione depressionaria che ha caratterizzato le ultime ore, si è registrato un progressivo miglioramento grazie all’ingresso di aria più secca, favorendo ampi rasserenamenti su gran parte del territorio. Tuttavia, questa tregua non segna la fine dell’instabilità, bensì rappresenta solo una fase transitoria all’interno di un contesto meteorologico ancora fortemente influenzato dall’Atlantico.

Nei prossimi giorni, infatti, le condizioni atmosferiche rimarranno improntate a una circolazione umida e mite, determinata dall’afflusso di masse d’aria provenienti dall’oceano. Questo scenario darà luogo a una lunga fase instabile, caratterizzata da piogge e rovesci localmente intensi, accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Nonostante la predominanza di condizioni perturbate, si potranno osservare anche momenti di tregua, con schiarite più probabili lungo le aree costiere, dove le pause soleggiate saranno più frequenti tra un sistema perturbato e l’altro.

Un altro elemento di rilievo sarà il progressivo aumento delle temperature. L’afflusso di aria più mite determinerà un rialzo termico che porterà i valori al di sopra delle medie stagionali, contribuendo a un contesto climatico dai connotati più primaverili che invernali. Questo innalzamento termico, pur mitigando il freddo tipico del periodo, potrebbe amplificare il contrasto con le infiltrazioni umide atlantiche, favorendo episodi di instabilità più marcata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.