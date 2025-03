Meteo Abruzzo: tempo stabile fino a venerdì, poi nuova perturbazione in arrivo

MeteoWeb

Dopo il rapido passaggio perturbato che ha interessato l’Abruzzo tra lunedì sera e martedì notte, il tempo è tornato a migliorare sensibilmente. Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale sta guadagnando terreno sull’area del Mediterraneo centrale, garantendo condizioni stabili e prevalentemente soleggiate per almeno le prossime 48-72 ore.

Nel corso di mercoledì, il cielo si manterrà sereno su tutta la regione, con la possibilità di qualche locale annuvolamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve rialzo, in particolare nei valori massimi, mentre i venti tenderanno ad attenuarsi rispetto ai giorni precedenti. Anche giovedì il quadro meteorologico rimarrà stabile, con cieli in prevalenza sereni e temperature in ulteriore crescita. La ventilazione sarà debole e a regime di brezza, contribuendo a rendere la giornata particolarmente gradevole.

Venerdì si aprirà con condizioni ancora favorevoli, caratterizzate da sole e clima mite. Tuttavia, nel corso della serata, l’avvicinamento di una perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica porterà un graduale aumento della nuvolosità nei medio-alti strati atmosferici. Questo cambiamento segnerà l’inizio di una fase più instabile che diverrà evidente nella giornata di sabato, quando il tempo si farà più variabile su tutta la regione. Sono attese nubi irregolari e precipitazioni sparse, con maggiore probabilità nell’area della provincia dell’Aquila e possibili sconfinamenti verso il versante orientale.

Le temperature, nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, rimarranno superiori alle medie stagionali. I venti di Libeccio tenderanno a intensificarsi, con la possibilità di Garbino lungo la fascia adriatica, fenomeno che potrebbe favorire un ulteriore rialzo termico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

