Meteo Abruzzo: tempo stabile e soleggiato fino a venerdì, poi peggioramento

Un campo di alta pressione si estende sull’Abruzzo, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni su tutto il territorio. Il bel tempo accompagnerà la regione almeno fino a venerdì, con temperature in progressivo aumento, soprattutto nei valori massimi, che regaleranno giornate dal sapore primaverile. A partire dal fine settimana, la situazione meteorologica subirà un graduale cambiamento. L’arrivo di correnti più umide favorirà un aumento della nuvolosità, con cieli che si presenteranno via via più coperti. Nel corso della giornata di domenica non si esclude la possibilità di locali piovaschi, più probabili lungo l’Appennino.

L’inizio della prossima settimana potrebbe portare un peggioramento più marcato delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di una nuova perturbazione da Ovest che potrebbe determinare un cambiamento più significativo del quadro meteorologico. Gli aggiornamenti nei prossimi giorni permetteranno di delineare con maggiore precisione l’evoluzione del tempo per l’inizio della settimana entrante.

