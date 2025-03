Meteo Abruzzo: tregua dal maltempo, ma nel weekend peggiora nuovamente

MeteoWeb

Dopo un periodo di instabilità, la pressione atmosferica torna ad aumentare sull’Abruzzo, favorendo un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già nel corso della giornata, le nubi tenderanno a diradarsi progressivamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi, specialmente dal pomeriggio e in serata. Questa fase di stabilità dovrebbe proseguire almeno fino al fine settimana, garantendo condizioni meteorologiche più favorevoli. Tuttavia, si tratta di un miglioramento temporaneo: con l’avvicinarsi del weekend, è atteso un nuovo peggioramento dovuto all’arrivo di una perturbazione atlantica. L’avanzata del sistema perturbato sarà preceduta da venti miti di Scirocco, che contribuiranno a un graduale rialzo delle temperature dopo una prima fase di lieve calo.

L’evoluzione meteorologica della settimana sarà dunque caratterizzata da un temporaneo ritorno del bel tempo, seguito da un possibile peggioramento sul finire del periodo, con un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche legato all’influenza delle correnti atlantiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

