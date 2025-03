Meteo Abruzzo: tregua effimera, nuovo peggioramento in arrivo con piogge e venti tempestosi

MeteoWeb

La fase di instabilità che ha portato deboli piogge sull’Abruzzo sta gradualmente perdendo intensità, lasciando spazio a un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche. Con l’allontanamento della circolazione depressionaria, masse d’aria più secche iniziano a prendere il sopravvento, determinando un progressivo rasserenamento a partire dalla sera. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata, poiché un nuovo peggioramento è atteso già nella giornata di venerdì 14 marzo.

L’instabilità tornerà a farsi sentire in modo diffuso, con un cielo che si presenterà prevalentemente coperto su tutta la regione. Le precipitazioni, questa volta più consistenti, interesseranno in modo particolare la provincia dell’Aquila e le aree interne, con la possibilità di sconfinamenti anche verso il settore orientale. L’arrivo di una nuova perturbazione sarà accompagnato da un significativo rinforzo dei venti di Libeccio, che soffieranno con intensità crescente, fino a raggiungere raffiche tempestose lungo la dorsale appenninica. Sulle zone costiere e adriatiche si registreranno condizioni di burrasca forte, rendendo il quadro meteorologico particolarmente dinamico e potenzialmente critico.

Nonostante il ritorno delle precipitazioni e l’aumento della ventilazione, le temperature continueranno a salire, mantenendosi su valori superiori alla media stagionale.

