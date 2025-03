Meteo Abruzzo: ultimi giorni di sole prima dell’arrivo delle piogge

MeteoWeb

L’Abruzzo si trova attualmente sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni su tutto il territorio. Il clima asciutto e soleggiato domina la scena, con temperature in graduale aumento sia nei valori diurni che in quelli notturni, contribuendo a rendere l’atmosfera più mite rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, questo quadro di tranquillità meteorologica è destinato a subire un cambiamento significativo nel corso del fine settimana, con l’arrivo di un sistema perturbato che porterà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della regione.

L’approssimarsi di una vasta saccatura in discesa sull’Europa occidentale avrà effetti diretti anche sull’Abruzzo, determinando un cambiamento nella circolazione atmosferica. Le correnti umide di provenienza sudoccidentale inizieranno a intensificarsi, trasportando maggiore instabilità e favorendo la formazione di nubi e precipitazioni. Questo nuovo assetto atmosferico si tradurrà in un aumento della variabilità, con piogge a carattere intermittente alternate a fasi asciutte e temporanee schiarite. La distribuzione delle precipitazioni risulterà disomogenea, con le aree più esposte ai flussi meridionali che potrebbero registrare accumuli maggiori, mentre le zone più interne e riparate potrebbero sperimentare fenomeni meno significativi.

Il rialzo termico, già in atto, proseguirà nei prossimi giorni, portando temperature superiori alla media stagionale. Il riscaldamento interesserà sia le ore diurne che le minime notturne, garantendo un clima più temperato, soprattutto nelle aree collinari e costiere. Tuttavia, questa fase più mite non sarà duratura, poiché nel corso della prossima settimana il tempo resterà dinamico, con un’alternanza di impulsi perturbati e momenti di tregua. Il graduale ritorno di masse d’aria più fresche porterà a una nuova flessione termica, ristabilendo temperature più in linea con il periodo.

