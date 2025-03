Meteo Abruzzo: dagli ultimi temporali al ritorno dell’alta pressione

MeteoWeb

L’Abruzzo sta attualmente attraversando una fase di instabilità atmosferica dovuta all’influenza di masse d’aria umide, responsabili di un progressivo aumento della copertura nuvolosa e di precipitazioni sparse. Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a mutare nei prossimi giorni, con un deciso miglioramento che si concretizzerà a partire da lunedì, per poi consolidarsi tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo, quando l’alta pressione tornerà a dominare lo scenario atmosferico regionale.

Nelle prossime ore, tra la tarda serata e la notte, non si esclude la formazione di temporali localizzati in prossimità della fascia costiera. Questi fenomeni, favoriti dalla lenta evoluzione della circolazione depressionaria verso sud, potranno avanzare fino al litorale e alle aree interne limitrofe. Sebbene la loro distribuzione sarà disomogenea, potrebbero generare accumuli significativi in brevi periodi di tempo, senza particolari variazioni nelle temperature.

La giornata di domenica 2 marzo si aprirà ancora sotto il segno dell’instabilità, con rovesci intermittenti che potranno manifestarsi lungo tutto il versante orientale, assumendo localmente anche carattere temporalesco con intensità moderata o forte. Con il passare delle ore, la situazione tenderà gradualmente a migliorare: a partire dal pomeriggio l’attività temporalesca inizierà ad attenuarsi, mentre tra la sera e la notte si assisterà a una progressiva riduzione della nuvolosità. Le prime schiarite interesseranno il Teramano e l’Alto Aquilano, segnalando l’inizio di una fase più stabile.

Lunedì 3 marzo il miglioramento diverrà più evidente, con residui annuvolamenti in mattinata che lasceranno spazio a un cielo sereno nel corso del pomeriggio. Le temperature massime inizieranno a salire in modo graduale, segnando il preludio a un ulteriore cambiamento nei giorni successivi.

A partire da martedì 4 marzo, infatti, la stabilità atmosferica sarà protagonista su tutta la regione, grazie all’espansione dell’alta pressione. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, accompagnato da un lieve rialzo delle temperature, segnando così il ritorno a condizioni meteorologiche più miti e tipiche della stagione primaverile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

