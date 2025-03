Meteo Abruzzo: vento, pioggia e sabbia del Sahara, in arrivo giornate turbolente

MeteoWeb

L’Abruzzo si prepara ad affrontare un periodo di spiccata instabilità atmosferica che prenderà il via nel fine settimana e si protrarrà almeno fino a metà della prossima settimana. Una complessa interazione tra diverse masse d’aria darà vita a un contesto meteorologico dinamico e variabile, influenzato da più fronti perturbati in arrivo da ovest e sud. In particolare, il territorio regionale sarà interessato dal passaggio di impulsi umidi provenienti dai quadranti occidentali, accompagnati da un flusso di aria mite e carica di umidità che risalirà dai settori meridionali. A complicare ulteriormente il quadro, si prevede anche un notevole trasporto di pulviscolo desertico dal Sahara, che verrà spinto verso l’Italia dai venti in rinforzo e potrà raggiungere anche l’Abruzzo, depositandosi al suolo sia durante le precipitazioni che per effetto della ventilazione sostenuta.

Le prime avvisaglie di questo peggioramento si manifesteranno sabato 22 marzo. La giornata sarà caratterizzata da una moderata instabilità con cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione. Nelle ore centrali, non si esclude il verificarsi di qualche rovescio sparso, in particolare sul versante aquilano, con possibile interessamento anche delle aree orientali. Il contesto sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio, che soffieranno in modo burrascoso lungo la dorsale appenninica e con intensità sostenuta anche sulle zone collinari e costiere. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento, favorite dall’afflusso di aria più mite.

Domenica 23 marzo si aprirà con un possibile veloce passaggio temporalesco nelle prime ore del mattino, in transito tra il reatino e l’alto aquilano. In seguito, il tempo si manterrà variabile, con cieli spesso coperti e possibili piovaschi intermittenti distribuiti in modo disomogeneo su tutto il territorio regionale. I venti continueranno a essere protagonisti: il Libeccio resterà attivo su gran parte dell’Abruzzo, mentre lungo la fascia costiera si assisterà a un graduale rinforzo dello Scirocco.

Per l’inizio della nuova settimana, e in particolare nella giornata di lunedì 24 marzo, il tempo resterà instabile. Sono attese piogge sparse nelle ore mattutine, alternate a momentanee schiarite nel pomeriggio, seguite da una nuova ripresa dei fenomeni in serata. Il tutto in un contesto atmosferico ancora condizionato dalla presenza di sabbia sahariana in sospensione, che potrà rendere il cielo torbido e conferire una colorazione anomala alle precipitazioni.

