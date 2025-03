Meteo, Bangkok soffoca: caldo record e umidità insopportabile, percepiti oltre 50°C

MeteoWeb

Bangkok sta affrontando un’ondata di calore senza precedenti per il mese di marzo, con temperature che sfiorano i 38°C durante il giorno e una minima notturna che ha raggiunto il record di 29,2°C. Un caldo opprimente che, unito all’elevata umidità, ha fatto salire l’indice di calore percepito oltre i 50°C, aumentando i rischi per la salute della popolazione. L’aria umida gioca un ruolo cruciale nell’accentuare la sensazione di caldo, rendendo l’ambiente ancora più soffocante. L’umidità ostacola la naturale evaporazione del sudore, il meccanismo principale con cui il corpo umano si raffredda. Di conseguenza, la percezione termica diventa significativamente più alta rispetto alla temperatura effettiva, causando un maggiore disagio e un aumento del rischio di colpi di calore e disidratazione.

Le autorità locali hanno lanciato un appello alla prudenza, invitando la popolazione a limitare le attività all’aperto nelle ore più calde e a mantenere un’adeguata idratazione. Particolarmente esposti sono i lavoratori all’aperto e le fasce più vulnerabili della società, che potrebbero risentire maggiormente degli effetti di questa ondata di calore estrema.

L’evento straordinario che sta colpendo la capitale thailandese si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti climatici globali. Negli ultimi decenni, le ondate di calore sono diventate sempre più frequenti e intense, con temperature fuori stagione che ormai non rappresentano più un’eccezione. Gli esperti avvertono che il riscaldamento globale sta aumentando la probabilità di eventi estremi come quello attuale, con ogni incremento di mezzo grado della temperatura media globale che porta a un’accelerazione di fenomeni di questo tipo.

Le previsioni per le prossime settimane non sono rassicuranti: le temperature potrebbero continuare a salire, raggiungendo valori tra i 42 e i 43°C tra la fine di marzo e la metà di aprile. Questo scenario preoccupa non solo per le implicazioni immediate sulla salute pubblica, ma anche per il suo impatto a lungo termine su infrastrutture, risorse idriche ed ecosistemi urbani.

L’episodio di caldo eccezionale che sta colpendo Bangkok rappresenta un segnale allarmante dell’evoluzione del clima globale. Con eventi estremi che diventano sempre più comuni, diventa sempre più urgente adottare misure di mitigazione e adattamento per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.

