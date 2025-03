Meteo Calabria: alta pressione in rinforzo, ma le notti restano fredde

MeteoWeb

L’alta pressione ha fatto il suo ingresso deciso sulla Calabria, portando con sé condizioni di stabilità atmosferica e valori barici superiori ai 1030 hPa. Tuttavia, l’influenza residua di correnti fresche di origine balcanica continuerà a farsi sentire, rendendo particolarmente rigide le temperature notturne e i risvegli del mattino. Nonostante il predominio dell’alta pressione, la giornata di martedì sarà caratterizzata da qualche annuvolamento, seppur di breve durata, che interesserà alcune zone della regione. Le temperature rimarranno su valori piuttosto stabili, senza variazioni significative: a Cosenza si toccheranno i 16°C, mentre a Vibo Valentia la colonnina di mercurio si fermerà attorno ai 13°C, con le altre località che si posizioneranno su valori intermedi. I venti soffieranno moderati da nord e nord-est sul versante ionico, mentre sul Tirreno Cosentino prevarrà una componente orientale. Il moto ondoso si manterrà sostenuto nelle prime ore della giornata, soprattutto sullo Ionio, ma nel corso della giornata il Tirreno tenderà a calmarsi.

Mercoledì si assisterà a un’ulteriore espansione dell’alta pressione, regalando alla regione una giornata di sole praticamente ovunque. La stabilità atmosferica, unita alla quasi totale assenza di vento e a cieli sereni durante la notte, favorirà però un deciso calo delle temperature minime. Nelle aree interne, in particolare nella valle del Crati, i valori termici potrebbero avvicinarsi allo zero, mentre sulla piana di Gioia Tauro si registreranno temperature piuttosto basse per il periodo. Durante il giorno, invece, le massime riprenderanno lentamente a salire, restituendo un primo assaggio di clima primaverile.

L’anticipo di belle giornate invita quindi a godere del sole e delle temperature gradevoli nelle ore centrali, ma con l’accortezza di non sottovalutare il freddo notturno, che si farà ancora sentire in molte aree della regione.

