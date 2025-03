Meteo Calabria: alta pressione dominante, ma attenzione dal 7 marzo

MeteoWeb

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sulla Calabria, assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Il clima si mantiene asciutto, con temperature in linea con le medie stagionali e un generale senso di tranquillità atmosferica. Tuttavia, questa fase di stabilità potrebbe subire un’interruzione nei prossimi giorni, con l’arrivo di una maggiore variabilità atmosferica.

A partire dal 7 marzo, infatti, si prevede un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla parte medio-bassa della regione, con l’ingresso di nubi più compatte e la possibilità di rovesci, localmente intensi, soprattutto lungo i settori ionici. Sul resto della Calabria, il tempo resterà ancora in prevalenza stabile, seppur con alternanza tra annuvolamenti e fasi di maggiore schiarita.

L’evoluzione successiva appare ancora incerta, ma i modelli suggeriscono un possibile ulteriore cambiamento con l’inizio della prossima settimana. La configurazione atmosferica potrebbe subire un nuovo scossone, determinando un mutamento più significativo del quadro meteorologico. Sarà quindi necessario seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni per comprendere meglio l’evoluzione del peggioramento atteso e le eventuali implicazioni per il territorio calabrese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.