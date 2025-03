Meteo Calabria: bel tempo fino a sabato, poi tornano le nuvole

MeteoWeb

Un vasto campo di alta pressione sta avvolgendo la Calabria, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni su tutto il territorio. Dopo il recente periodo caratterizzato da temperature rigide e venti sostenuti, il sole torna a dominare lo scenario meteorologico, sebbene in un contesto ancora piuttosto lontano dai tipici valori primaverili. Nei primi giorni della settimana, infatti, il clima rimarrà fresco, con temperature inferiori alle medie del periodo, complice il residuo afflusso di aria fredda. Tuttavia, a partire da giovedì, si prevede una graduale ripresa delle temperature, che torneranno a riallinearsi ai valori stagionali, rendendo le giornate più miti e gradevoli.

Questa fase di tempo stabile dovrebbe proseguire almeno fino a sabato, con condizioni ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta. Tuttavia, dalla giornata di domenica, si profila un possibile cambiamento: un progressivo aumento della copertura nuvolosa potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase meteorologica, sebbene al momento non si prevedano precipitazioni significative.

La tendenza per i giorni successivi resta ancora da confermare, ma gli aggiornamenti meteo suggeriscono l’arrivo di una maggiore variabilità atmosferica. Sarà quindi fondamentale seguire le prossime previsioni per comprendere l’evoluzione del quadro meteorologico e valutare eventuali nuovi scenari.

