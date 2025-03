Meteo Calabria: dal sole quasi estivo al ritorno del freddo

MeteoWeb

In questi giorni, la Calabria sta vivendo un’alternanza climatica notevole, con un rapido passaggio da temperature quasi estive a un’improvvisa e marcata discesa verso valori più invernali. Questo scenario meteorologico, determinato da dinamiche atmosferiche su vasta scala, porterà un significativo rialzo termico entro il fine settimana, seguito da un deciso raffreddamento nei giorni successivi.

L’azione di una saccatura polare in affondo sulla Penisola Iberica favorirà, tra venerdì 14 e sabato 15 marzo, un intenso richiamo di aria calda di origine nordafricana. Questo flusso mite farà impennare le temperature, con valori particolarmente elevati sulle aree tirreniche, nelle zone interne e nel Cosentino, dove si potranno raggiungere picchi tra i 26°C e i 28°C. Al contrario, il versante ionico, in particolare il Crotonese, il Catanzarese e il Reggino, sperimenterà condizioni più fresche a causa dell’influenza dei venti meridionali, che attraversando un Mar Ionio ancora relativamente freddo (con temperature superficiali comprese tra i 14°C e i 16°C), tenderanno a mitigare il riscaldamento.

Sabato 15 marzo sarà probabilmente la giornata più calda, con un incremento termico uniforme su tutta la regione. Le temperature massime potrebbero sfiorare i 29°C, avvicinandosi in alcune aree alla soglia dei 30°C, un valore eccezionale per il periodo. Tuttavia, questa fase di clima quasi estivo avrà vita breve.

A partire da domenica, la circolazione atmosferica subirà una netta variazione: le correnti meridionali lasceranno spazio a venti di provenienza occidentale, determinando un primo calo termico, più marcato sulle aree tirreniche e interne, dove le temperature si riporteranno su valori più consoni alla media stagionale.

L’elemento più significativo della prossima settimana sarà però l’ingresso di un nucleo di aria fredda e secca proveniente dall’Europa orientale. Tra martedì 18 e giovedì 20 marzo, questo afflusso determinerà un ulteriore e più incisivo calo delle temperature, con valori che potrebbero scendere ben al di sotto delle medie climatiche del periodo.

