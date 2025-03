Meteo Calabria: domenica dal sapore di primavera, temperature fino a 20°C

MeteoWeb

La Calabria si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della variabilità, con un rapido passaggio dalle ultime nubi a un clima primaverile. La giornata odierna è stata caratterizzata da un’alternanza tra annuvolamenti e schiarite, con le ultime piogge residue che hanno interessato le zone interne e ioniche del Reggino, del basso Catanzarese e le Serre. Tuttavia, questi fenomeni si avviano verso un definitivo esaurimento in serata, lasciando spazio a un miglioramento più deciso nelle prossime ore.

Domenica 9 marzo segnerà il ritorno della primavera, con cieli che si presenteranno generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Solo sulle aree ioniche del Catanzarese e del Reggino potrebbero persistere alcuni addensamenti nuvolosi, mentre nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare leggermente sui rilievi interni. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi, ma le massime saranno in netta ripresa, con punte che potranno superare i 20°C soprattutto lungo le coste tirreniche e nella Valle del Crati.

Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno anche nella giornata di lunedì, garantendo ancora tempo soleggiato e temperature gradevoli. Tuttavia, all’orizzonte si intravede una possibile fase di peggioramento a partire da martedì, con un possibile ritorno dell’instabilità. Maggiori dettagli sull’evoluzione successiva saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti, per comprendere al meglio l’andamento del tempo nella nuova settimana.

