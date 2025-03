Meteo Calabria: in arrivo una fase perturbata e temperature in calo

MeteoWeb

La Calabria si avvia verso una fase meteorologica caratterizzata da un progressivo peggioramento, con l’ingresso di condizioni perturbate che potrebbero persistere per più giorni consecutivi. A partire da mercoledì 26 marzo, infatti, è previsto un significativo cambiamento dello scenario atmosferico, determinato dall’avvicinamento di una vasta area depressionaria attualmente attiva sull’Europa occidentale. Questo sistema ciclonico, in discesa verso il Mediterraneo, favorirà lo sviluppo di una nuova area di bassa pressione proprio in prossimità delle estreme regioni meridionali italiane.

Il processo di ciclogenesi che si verificherà al suolo darà origine a un intenso peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria, il cui effetto si farà sentire già dalle prime ore di mercoledì, con cieli che risulteranno molto nuvolosi su tutto il territorio regionale. Nel corso della giornata, sono attese piogge diffuse che, seppur a carattere intermittente, potranno interessare l’intera regione e, in alcune aree, risultare localmente abbondanti. Non si esclude lo sviluppo di temporali, specie nelle zone interne e lungo i rilievi, a conferma della forte instabilità atmosferica in atto.

Con il graduale spostamento verso est della depressione, si assisterà anche a una modifica nella circolazione dei venti, che favorirà l’ingresso di masse d’aria più fresche dai quadranti settentrionali. Questo afflusso determinerà un calo termico generalizzato, riportando le temperature su valori più in linea con le medie stagionali, dopo il recente periodo caratterizzato da un’anomalia termica positiva.

La giornata di giovedì proseguirà nel segno della variabilità instabile. Le piogge continueranno a manifestarsi in modo irregolare, anche se la distribuzione spaziale dei fenomeni rimane ancora difficile da delineare con precisione. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti confermano una nuova flessione delle temperature, tale da rendere possibile, in presenza di precipitazioni nelle aree montuose, il ritorno della neve alle quote più alte, un’eventualità che, seppur limitata all’Appennino calabrese, testimonia l’impatto di questo impulso freddo primaverile.

