Meteo Calabria: tra instabilità e temperature in rialzo

L’inizio del mese di marzo in Calabria si presenta con un quadro meteorologico incerto, influenzato da una bassa pressione posizionata sul Nord Africa. Questa configurazione atmosferica porta qualche lieve instabilità, con possibili pioviggini serali concentrate soprattutto sull’Aspromonte orientale, sulle Serre e sulla Sila Piccola. Nonostante queste deboli precipitazioni, le temperature sono in aumento, in particolare lungo le zone tirreniche, dove si potranno raggiungere valori massimi tra i 19 e i 20°C sulla Piana Lametina e sulla Piana di Gioia Tauro. Nei principali capoluoghi, si prevedono temperature comprese tra i 15°C di Catanzaro e i 18°C di Cosenza, con valori intermedi di 16°C a Vibo Valentia e Crotone e 17°C a Reggio Calabria.

La giornata di domenica 2 marzo proseguirà all’insegna della variabilità, con alternanza di nuvole e schiarite. Durante la mattinata, saranno possibili piogge sparse sulle aree ioniche del Catanzarese e del Reggino, nonché sulle zone interne del basso Crotonese. Nel pomeriggio, non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio sul Cosentino interno. In serata, un nuovo peggioramento porterà precipitazioni sparse su tutte le aree ioniche, con particolare interessamento del Cosentino. Le temperature continueranno a salire, con minime in aumento ovunque e massime in ulteriore crescita lungo i litorali tirrenici.

Questo inizio di marzo, dunque, si presenta dinamico e caratterizzato da un’alternanza tra fasi instabili e un graduale rialzo termico. La tendenza per lunedì 3 marzo conferma la persistenza di una copertura nuvolosa diffusa, con piogge che potranno interessare il basso Cosentino ionico e deboli nevicate sulla Sila Greca oltre i 1400 metri di quota, favorite da un leggero afflusso di aria più fresca proveniente da nord. Altre precipitazioni potranno verificarsi sulle zone interne e ioniche del Catanzarese e del Reggino, nonché sulle Serre, mentre sull’Aspromonte la neve potrebbe cadere a quote più elevate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

