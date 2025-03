Meteo Calabria: arriva una perturbazione con piogge localmente intense

MeteoWeb

La Calabria sta vivendo una fase di stabilità atmosferica grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione, che garantisce giornate soleggiate e cieli sereni su gran parte della regione. Tuttavia, questa situazione non è destinata a durare a lungo, poiché una perturbazione si prepara a fare il suo ingresso, portando un cambiamento significativo del tempo nel corso delle prossime ore. Una bassa pressione in formazione tra Tunisia e Sicilia sarà responsabile di un peggioramento che interesserà la regione tra venerdì 7 e sabato 8 marzo, con precipitazioni localmente abbondanti, in particolare sui settori ionici meridionali.

Già dalla giornata di venerdì, si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità a partire dalle zone meridionali, segnale dell’imminente peggioramento. Le prime piogge inizieranno a manifestarsi nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio, coinvolgendo principalmente la Calabria centro-meridionale, con particolare riferimento alle aree interne e ioniche del Reggino, del basso Catanzarese e delle Serre. Su queste zone, le precipitazioni potranno risultare piuttosto consistenti entro la fine della giornata. Con il passare delle ore, il maltempo si estenderà gradualmente anche al resto del Catanzarese e al Pollino, portando precipitazioni diffuse. Dal punto di vista termico, si prevede un lieve rialzo delle temperature minime, mentre le massime subiranno un leggero calo, ad eccezione delle zone costiere del Cosentino tirrenico, dove si potrebbe registrare un temporaneo e contenuto aumento.

Anche nella giornata di sabato il quadro meteorologico resterà instabile, con piogge che continueranno a interessare prevalentemente i settori ionici e le aree interne del Reggino e del Catanzarese, oltre che le Serre e il basso Crotonese. Il maltempo sarà persistente per gran parte della giornata, sebbene un graduale miglioramento sia atteso in serata, quando le precipitazioni inizieranno a diminuire e la pressione atmosferica tornerà a risalire.

Questa fase di instabilità, sebbene di durata limitata, sarà comunque in grado di apportare precipitazioni di una certa consistenza su alcune aree della regione, richiedendo particolare attenzione nelle zone più esposte.

